شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عبد الفتاح يدخل دائرة المرشحين لرئاسة لجنة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

دخل عصام عيد الفتاح عضو اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام السابق دائرة المرشحين لرئاسة لجنةالحكام خلفا لجمال الغندور في حالة عودة النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا.

انهت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني الاعتمادات المالية الخاصة بالحكام لاشهر 9 و 10 و 11 من العام المنقضي وسيتم صرفها خلال ساعات لحكام الدوري الممتاز والقسم الثاني والثالث .

قدمت لجنة الحكام السابقة باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور تقرير بالأرقام عن الفترة التي تواجدت فيها اللجنة في سبتمبر ٢٠١٩ حتي مارس الجاري، حيث نظمت اللجنة معسكرات لجميع حكام الدوري والكرة الشاطئية والحماسية و حكام تقنية الفيديو var .

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وتقدم جمال الغندور ومعه لجنته التى تضم ياسر عبد الرؤوف وتامر درى وفهيم عمر وجميع أعضاء اللجنة باستقالة جماعية من إدارة لجنة الحكام، خاصة أن الغندور هو من رشحهم فور توليه مهمة لجنة الحكام وتم الموافقة علي الاستقالة من قبل اللجنة الخماسية.

وتقرر تأجيل تشكيل لجنة جديدة للحكام لحين تحديد موقف عودة بطولة الدورى بعد توقفها بسبب كورونا وتم الاستقرار علي ادارة اعمال اللجنة من قبل وجيه احمد ومعه عزب حجاج.

قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني علي العمل بلائحة جديدة لمستحقات الحكام خلال الفترة المقبلة لتحفيزهم والتأكيد علي ان قرار قبول استقالة جمال الغندور من رئاسة لجنة الحكام لم يكن بسبب تعديل اللائحة بل لاسباب اخري.

اكد مسئولو اتحاد الكرة انه تم الاستقرار علي رصد 5 الاف جنيه لحكم الساحة في مباريات الدوري الممتاز بدلا من 3 الاف جنيه في اللائحة القديمة وألفي جنيه لحكم الساحة في دوري الدرجة الثانية والف جنيه لحكم مباريات دوري القسم الثالث وسيتم العمل بهذه اللائحة بأثر رجعي من بداية الموسم الجاري.

في سياق متصل قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة إيقاف الحكم سعيد حمزة وإحالته للتحقيق بعد التحدث فى وسائل الإعلام دون إذن مسبق من لجنة الحكام وانتقاد اللجنة الخماسية علي ان يتم تحديد موعد لجلسة التحقيق واخطار الحكم بها.