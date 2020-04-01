شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر : جوزيه مدرب أسطوري والمقارنة معه "ظالمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي ، ان المقارنة بينه وبين جوزيه ظالمة فهو قدم تاريخ كبير مع الأهلي وهو مدرب اسطوري ونجم كبير مع الأهلي ، ولكنه في بداية مشواره مع القلعة الحمراء.

وأضاف فايلر في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت ، كل مدرب تولي قيادة الأهلي له صمته ومميزاته والمنافسة مع مانويل جوزيه حق مشروع لاي مدرب.

وعن وجود خلاف مع الجهاز الطبي اكد فايلر انه لا توجد خلافات ولكن هناك ترتيبات بين الجهاز الفني والطبي وهو سعيد بالعمل معهم.

وأكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي انه كان يتمنى مواجهة الزمالك في الدورى في المباراة التي تم تأجيلها بسبب عدم وصول الزمالك، مؤكدا ان المباراة كانت ستكون ممتعة للجماهير الحمراء.

وأضاف فايلر ، انه لم يفكر في تأثير مواجهة الزمالك على اللاعبين قبل مباراة صن داونز في دوري ابطال افريقيا ، لانه اعد اللاعبين بدنيا جيدا.

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أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي ، انه لا تجمعه أي علاقة شخصية بالفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، فلم تجمعهما من قبل أي مصادفة او علاقة زمالة في الملعب او خارجه.

وأضاف فايلر انه التقي مع كارتيرون مرة واحدة في الملعب، ولاحظ انه شخص منظم ودقيق وهو مدرب محترم ويحقق النجاحات مع فريقه .

و قال السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي ، أن حسين الشحات لاعب الأهلي لا يعاني من تراجع في المستوي الفني ولكنه يمر بظروف وضغوط نفسية صعبة جعلت مستواه يتراجع قليلا.

وأضاف فايلر انه يثق في قدرة حسين الشحات علي العودة لمستواه مرة اخري وعبور الازمة فهو لاعب مميز فنيا ويمتلك شخصية البطل.

وعن بقاء رمضان صبحي صانع العاب الفريق مع الأهلي للموسم المقبل، قال فايلر : علي المستوي الفني اتمني بقاء رمضان صبحي ولكن هناك أمور اخري لا اتدخل فيها مثل الأمور المالية والتعاقدية.

وكشف فايلر ان الفريق لا يضم بديل لرمضان صبحي حاليا ولكنه لا يفكر في التعاقد مع البديل خاصة انه لا يعلم مصير رمضان صبحي من البقاء او الرحيل.