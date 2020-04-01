شكرا لقرائتكم خبر عن احتفال بطعم القمة.. أولاد جمعة يحتفلون بعيد ميلاد ست الكل: يارب تشوفى عيالنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل نجم الزمالك الشاب عبد الرحمن جمعة، مع شقيقه صالح جمعة، لاعب الأهلى، وعبد الله جمعة، لاعب القلعة البيضاء، بعيد ميلاد والدتهم، الذى يوافق اليوم.





ونشر عبد الرحمن، عبر حسابه على انستجرام، صورة مع والدته وشقيقيه صالح وعبد الله، صحبها بتعليق: "النهارده يوم مش عادى بالنسبالى، لأن دا أحلى يوم ف عمرى، لأن اتولدت فيه أغلى وأهم حاجه ليا ف الدنيا أمى، كل سنة وانتى طيبة يا ست الكل، ويارب أشوفك فى أحسن حال ويديكى الصحة وتشوفى عيالنا ووسطنا يارب".





من ناحية أخرى، أكد السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى، أنه دارس للإعلام، وذلك من أجل التعامل مع الصحفيين، ودرس علم نفس أيضا.

وأضاف فايلر فى تصريحات لقناةOn time، أن مشكلة صالح جمعة ذهنية، رغم أنه يمتلك إمكانيات مميزة، ومشكلته أيضا أنه يجب اللعب الفردي، وطالبته بالتركيز عشرات المرات.

وقال فايلر أنه طالب إدارة الاهلى برحيل صالح جمعة، والبحث عن عرض أفضل له، مشددا "أى لاعب تجاهل تعليماتى سأستبعده"، لافتا أنه فى حالة حصول صالح جمعة على عرض للرحيل للزمالك فهو موافق على ذلك، ويتمنى له التوفيق.

Advertisements

أما عبد الله جمعة، فيستغل حظر كورونا فى عدد من النشاطات المختلفة بخلاف مشاهدة الأفلام مثل لعب بابجى مع صديقه محمد عبد الغنى لاعب الزمالك أيضا.

ويحصل فريق الزمالك فى الفترة الحالية على راحة سلبية، وفقًا لقرار الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للأبيض، الذى منح الفريق إجازة بعد توقف النشاط الرياضى لمدة 15 يومًا، فى إجراء احترازى ضد انتشار فيروس "كورونا"، و لكن حتى الأن لم يتم تحديد موعد العودة إلى التدريبا ، وذلك بعدما قرر أيضا مجلس إدارة نادى الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، إغلاق مقر النادى الأبيض كإجراء احترازى حرصًا على سلامة وصحة أعضاء النادى للوقاية من فيروس كورونا.