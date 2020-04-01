شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة :فيفا يبحث عقود ورواتب اللاعبين في زمن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا سيبحث عقود ورواتب اللاعبين والوضول الي حل مع الاندية يعد توقف دوريات العالم وعدم اكتمال المسابقات. من ناحية اخري دخل عصام عيد الفتاح عضو اتحاد الكرة ورئيس لجنة الحكام السابق داءرة المرشحين لرئاسة لجنةرالحكام خلفا لجمال الغندور في حالة عودة النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا. انهت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني الاعتمادات المالية الخاصة بالحكام لاشهر 9 و 10 و 11 من العام المنقضي وسيتم صرفها خلال ساعات لحكام الدوري الممتاز والقسم الثاني والثالث .

قدمت لجنة الحكام السابقة باتحاد الكرة برئاسة جمال الغندور تقرير بالأرقام عن الفترة التي تواجدت فيها اللجنة في سبتمبر ٢٠١٩ حتي مارس الجاري .

ونظمت اللجنة معسكرات لجميع حكام الدوري والكرة الشاطئية والحماسية و حكام تقنية الفيديو var . وتقدم جمال الغندور ومعه لجنته التى تضم ياسر عبد الرؤوف وتامر درى وفهيم عمر وجميع أعضاء اللجنة باستقالة جماعية من إدارة لجنة الحكام، خاصة أن الغندور هو من رشحهم فور توليه مهمة لجنة الحكام وتم الموافقة علي الاستقالة من قبل اللجنة الخماسية.