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وزير الرياضة يتحدث عن تبرع محمد صلاح لمصابي كورونا وعودة الرياضين العالقين في الخارج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه لا يمتلك معلومة مؤكدة عما تردد مؤخراً عن تبرع الدولي محمد صلاح نجم الإنجليزي بمبلغ مالي لعلاج مصابي فيروس كورونا المُستجد، وقال صبحي في تصريحات تليفزيونية ، "لا أريد تأكيد شيء إلا عندما يكون لدي معلومة مؤكدة أو اتصال".

 

وعن الرياضيين المصريين العالقين في الخارج قال وزير الرياضة :"دور الدولة نموذجي في تغيير شكل الأداء مع بداية ظهور فيروس كورونا فكنا أول الناس التي أعادت جاليتها من الصين بتوجيهات من الرئيس وبشكل محترف وبدون اشتراطات كما حدث في بعض الدول".

 

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وعقد الدكتور أشرف صبحى اجتماعا مع ممثلي منظومة الطب الرياضى بالوزارة كافة الإجراءات والضوابط المتخذة في شأن الوقاية ومواجهة انتشار فيروس كورونا ضمن إجراءات الحكومة المصرية وضوابط وزارة الصحة ومنها الإطمئنان على سير أعمال تعقيم كافة المنشآت الشبابية والرياضية وبوابات الكشف الصحى على المترددين على ديوان الوزارة وبعض المنشآت التابعة وحملات التوعية الصحية .

 

كما شدد وزير الرياضة على ضرورة متابعة الإجراءات الجارية بشأن التوجيه النفسى للاعبين أثناء فترة الراحة السلبية الحالية فضلاً عن متابعة الحالة الصحية والبدنية لجميع اللاعبين وتكثيف حملات الاستشارات الطبية في مختلف المجالات الطبية.

 

 

 

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