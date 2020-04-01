شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إدريس: وصول الرياضيين العالقين في أمريكا غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف ياسر ادريس رئيس مجلس إدارة اتحاد السباحة ، ان هناك طائرة قادمة من الولايات المتحدة الامريكية ستصل القاهرة غداً الخميس علي متنها الرياضيون المصريون اللذين كانوا عالقين في أمريكا وعددهم 19 رياضي.

وقال ادريس في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت، ان الطائرة تحمل جميع الرياضيين المصريين المتواجدين في أمريكا والذين كانوا يرغبون في العودة وهم 17 سباح و2 لاعبين كرة سلة، وهناك لاعبون رفضوا الرجوع وطلبوا الاستمرار في أمريكا، كما أكد ياسر ادريس ان اللاعبين سيخضعون للحجر الصحي فور وصولهم القاهرة في احد الفنادق القريبة من المطار حفاظا علي سلامة اللاعبين وسلامة اسرهم.

وشهدت الساعات الماضية تلقى اللجنة الأولمبية برئاسة هشام حطب إخطارات من 6 لاعبين ومدربين عالقين خارج مصر خلال الفترة الحالية ويرغبون في العودة إلى وطنهم.

وكشف مصدر باللجنة الأولمبية عن أن الرياضيين العالقين بالخارج ويرغبون فى العودة إلى مصر هم كل من:

1- محمد مصطفى حنيدق مدرب كرة قدم بنادي أبها السعودي وغادر مصر يوم 25 فبراير الماضي

2- محمد محمد عبد المنعم مدرب كرة قدم بنادي ابها السعودي وغادر القاهرة يوم 2 مارس الحالي.

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3- حسن السيد أمين مدرب كرة قدم بنادي الباحة السعودي وغادر القاهرة في شهر يناير الماضي.

4- مصطفى فرماوي صلاح لاعب كرة قدم بنادي اتحاد بن قردان التونسي وغادر القاهرة يوم 15 يناير الماضي.

5- أبوحليمة محمد السعيد لاعب مصارعة رومانية متواجد في المغرب

وفيما يخص الإخطار السادس فما زالت بياناته لم تكتمل حتى الآن، ليتم الإعلان عن اسمه واللعبة والبلد التى يتواجد بها.

وكان مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس هشام حطب، قد طلب من جميع الاتحادات الرياضية ضرورة مخاطبة اللجنة الأولمبية فى أسرع وقت بأسماء اللاعبين المصريين المتواجدين خارج البلاد خلال الفترة الحالية.