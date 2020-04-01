شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ناجى: لم نتأثر برحيل الحضرى عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد ناجي مدرب حراس نادي سموحة حاليًا ومدرب حراس الأهلي ومنتخب مصر سابقًا، إن اهتمامي بالحارس الثاني والثالث هو نفس اهتمامي بالحارس الأول، وأكد ناجي في تصريحات تليفزيونية : "بعد رحيل عصام الحضري عن الاهلي، لم نقلق من الدفع بأميرعبدالحميد كأساسيًا ، بسبب جاهزيته بشكل دائم".

وتابع: "لم نتأثر برحيل عصام الحضري وأمير عبدالحميد كان على قدر الثقة، ونجحنا في حصد لقب كأس مصر بأمير، كما لعبنا في كأس العالم للأندية بأمير عبدالحميد وتألق بشكل كبير فهو حارس عملاق" وأشار: "لم أعرف برحيل الحضري إلا بعد استقلاله الطيارة ولم نتأثر برحيل الحضري بالأهلي لا يتأثر برحيل أي لاعب".

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