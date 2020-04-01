شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر : كهربا والشحات وصبحى يتحملون طموح الجماهير.. ولم نتأثر بإصابة رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي ، ان حسين الشحات ورمضان صبحي ومحمود كهربا صفقات كبيرة وأسماء كبيرة داخل الأهلي والجماهير تنتظر منها الكثير، وأضاف فايلر في حديثه لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت ان إصابة رمضان صبحي أثّرت علي الفريق ولكن تم توفير البديل ونجح الأهلي في تحقيق الفوز في مباريات كثيرة بدون رمضان صبحي ، وكشف فايلر ان الثلاثي يقع عليهم الكثير من أحلام الجماهير وعليهم تحمل ذلك لانهم من اللاعبين الكبار

وتعرض قناة اون تايم سبورت اليوم الجزء الثاني من حلقة ملعب اون تايم الخاصة والتي يستضيف فيها الاعلاميان احمد شوبير وسيف زاهر ، السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي.

تحدث فايلر في الجزء الأول من البرنامج والذي أذيع امس علي قناة اون تايم سبورت ، علي كل من حسام عاشور وشريف اكرامي واحداث مباراة السوبر ومحمود كهربا ومصطفي شوبير.

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كما أزاحت تصريحات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي في الظهور الأول بالإعلام المصري، حالة الغموض وعدم الوضح في حياة المدرب السويسري وطبيعة تفكيره بشأن اتخاذ القرارات الفنية وموقفه من كل اللاعبين في صفوف الفريق الأحمر سواء الحاليين أو المعارين أو اللاعبين الذي تم الاستققرار على عدم تجديد عقدهم.

وكشفت تصريحات فايلر بكل شفافية طريقة تفكيره تجاه لاعبيه ومدى احتياجاته، وتحديد مصير عدد من الللاعبين سواء بالاستمرار بخصوص اللاعبين ىالحاليين أو العودة بالنسبة للاعبين المعارين أو الصفقات الجديدة التي ينوي ابرامها.