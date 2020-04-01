شكرا لقرائتكم خبر عن الرماية يرفض إغلاق مقر الاتحاد خلال حظر "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف حازم حسنى ، رئيس إتحاد الرماية، عن عمل الاتحاد يومياً عدا الإجازة الرسمية، مُشيراً إلى أنه لم يتم غلق المقر بعض أيام الأسبوع مثل باقى الاتحادات بسبب فيروس كورونا.

وقال رئيس إتحاد الرماية، إن العمل فى مقر الإتحاد لا يزال يشهد تطبيق نظام الروتيشن على العاملين والموظفين بالاتحاد للوقاية من فيروس كورونا، موضحا أنه تم تقسيم العمل والموظفين لتقليل عدد المتواجدين فى مقر الاتحاد لاتباع تعليمات الدولة ورئاسة الوزراء ، وأشار حسنى إلى إيقاف جميع أنشطة الإتحاد و خطة إعداد اللاعبين المتأهلين إلى أولمبياد طوكيو بعدما تم تأجيلها متفقا تماما مع هذا القرار حفاظا على سلامة اللاعبين .

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أضاف حسنى قائلاً : سلامة اللاعبين والمواطنين فى الفترة الراهنة أهم بكثيرا من التفكير فى النشاط الرياضى أو غيره ، مشيرا إلى أن الررياضة ستعود و المنافسات ستعود و لكن صحة الإنشان أغلى .

وأصدرت الاتحادات الرياضية بالكامل بيانا رسميا بتعليق النشاط الرياضى لمدة 15 يوما فى مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة قابلة للتجديد .

و شهدت بعض الإتحادات الرياضية تطبيق نظام العمل يومين فقط فى الإسبوع ، مع إستدعاء الموظفين فى أى يوم إذا لزم الأمر ، خاصة فى ظل إيقاف النشاط محليا ودوليا .