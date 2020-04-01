شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يتحدث عن إمكانية إلغاء الدوري واحتمالات إصابة اللاعبين بـ"كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أنه كان يتمنى مواجهة الزمالك في الدوري بعد خسارة لقب السوبر المحلي أمام الابيض بالامارات بركلات الجزاء ، موضحاً أنه يرى أن اللاعبيون لن يُصابون بـ"كورنا" لو خاضوا المباريات ، وشدد المدرب السويسري على أنه سيتقبل قرارا ألغاء الدوري لو صدر من إتحاد الكرة المصري .

ورفض فايلر الكشف عن أفضل لاعبي الأهلي ، موضحاً أنه سعيد بالمنافسة القوية بين الاهلي والزمالك موضحاً أن الأخير فريق قوي ويمتلك لاعبين على مستوى عال من الكفاءة.

وشدد على أنه سعيد بتواجد الاهلي والزمالك في نصف نهائي أفريقيا نافياً ان تكون هناك أزمات بينه وبين الجهاز الطبي بالاهلي.

وكشف فايلر في حديثه لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت ، ان الفريق لا يضم بديل لرمضان صبحي حاليا ولكنه لا يفكر في التعاقد مع البديل خاصة انه لا يعلم مصير رمضان صبحي من البقاء او الرحيل.

وأضاف فايلر ان إصابة رمضان صبحي اثرت علي الفريق ولكن تم توفير البديل ونجح الأهلي في تحقيق الفوز في مباريات كثيرة بدون رمضان صبحي.

وتعرض قناة اون تايم سبورت اليوم الجزء الثاني من حلقة ملعب اون تايم الخاصة والتي يستضيف فيها الاعلاميان احمد شوبير وسيف زاهر ، السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي.

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تحدث فايلر في الجزء الأول من البرنامج والذي أذيع امس علي قناة اون تايم سبورت ، علي كل من حسام عاشور وشريف اكرامي واحداث مباراة السوبر ومحمود كهربا ومصطفي شوبير.

كما أزاحت تصريحات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي في الظهور الأول بالإعلام المصري، حالة الغموض وعدم الوضح في حياة المدرب السويسري وطبيعة تفكيره بشأن اتخاذ القرارات الفنية وموقفه من كل اللاعبين في صفوف الفريق الأحمر سواء الحاليين أو المعارين أو اللاعبين الذي تم الاستققرار على عدم تجديد عقدهم.

وكشفت تصريحات فايلر بكل شفافية طريقة تفكيره تجاه لاعبيه ومدى احتياجاته، وتحديد مصير عدد من الللاعبين سواء بالاستمرار بخصوص اللاعبين ىالحاليين أو العودة بالنسبة للاعبين المعارين أو الصفقات الجديدة التي ينوي ابرامها.