شكرا لقرائتكم أحمد مجاهد: هذه سيناريوهاتي لاستكمال الدوري.. والسوبر ماركت بيبقى أزحم من ملاعبنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال المهندس أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق، إن لديه سيناريوهات لاستكمال الدوري المصري هذا الموسم في ظل انتشار وباء كورونا القاتل وتجميد النشاط.

وأوضح مجاهد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، عبر فضائية أون سبورت 2، اليوم الثلاثاء قائلا: "لو كنت موجودا في اتحاد الكرة الأن لقررت استكمال الدوري في الملاعب النائية مثل برج العرب واستاد السويس واستاد المكس وغيرها من الملاعب مع اخضاعها لاجراءات صحية صارمة".

وأكد مجاهد أن ملاعب كرة القدم أخف ازدحاما من تكدس الناس في السوبر ماركت، لذلك لا داع لتوقف الدوري الذي يغيب عنه اصلا الجماهير".

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كان أحمد مجاهد تقدم باستقالة من عضوية اتحاد الكرة بعد توديع منتخب مصر لبطولة امم افريقيا 2019 بعد الهزيمة أمام جنوب أفريقيا 1- 0، لكنه برغم هذا أعلن تمسكه بموقعه كمنسق عام، فى اللجنة المنظمة للبطولة.

وأعلن مجلس هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور ال 16 لبطولة الأمم الأفريقية التي نظمتها مصر شهري يونيو ويوليو العام الماضي.