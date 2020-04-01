شكرا لقرائتكم أمير عبد الحميد يروي عندما أحرج جوزيه أبو تريكة .. "أين اللاعب رقم 22"؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال أمير عبدالحميد، حارس مرمى الأهلي سابقا، إن البرتغالي مانويل، مدرب كبير وعملاق وله تاريخ وحب كبير لجماهير النادي الأهلي.
وأكد أمير عبدالحميد خلال تصريحات تلفزيونية: "جوزيه كان يتعامل مع اللاعبين بذكاء، وهناك موقف لا ينسى مع محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق".
أوضح: "في أحد المباريات وبين الشوطين، توجه جوزيه بالسؤال لجميع اللاعبين ، أين اللاعب رقم 22 ؟ وهو ابو تريكة، حتى انه سأل أبو تريكة نفسه، في محاولة لإحراجه".
وأشار: "جوزيه استمر في سؤاله أين اللاعب الموهوب رقم 22، لم أراه في الشوط الأول، وبعد أن شارك أبو تريكة في الشوط الثاني نجح في إحراز هدف".
وأتم: "أبو تريكة كان الأبن الروحي لمانويل جوزيه، فكانت صورة أبو تريكة معلقة في سيارة جوزيه".
كانت هذه تفاصيل خبر أمير عبد الحميد يروي عندما أحرج جوزيه أبو تريكة .. "أين اللاعب رقم 22"؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.