شكرا لقرائتكم أمير عبد الحميد يروي عندما أحرج جوزيه أبو تريكة .. "أين اللاعب رقم 22"؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أمير عبدالحميد، حارس مرمى الأهلي سابقا، إن البرتغالي مانويل، مدرب كبير وعملاق وله تاريخ وحب كبير لجماهير النادي الأهلي.

وأكد أمير عبدالحميد خلال تصريحات تلفزيونية: "جوزيه كان يتعامل مع اللاعبين بذكاء، وهناك موقف لا ينسى مع محمد أبو تريكة نجم الأهلي السابق".

أوضح: "في أحد المباريات وبين الشوطين، توجه جوزيه بالسؤال لجميع اللاعبين ، أين اللاعب رقم 22 ؟ وهو ابو تريكة، حتى انه سأل أبو تريكة نفسه، في محاولة لإحراجه".

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وأشار: "جوزيه استمر في سؤاله أين اللاعب الموهوب رقم 22، لم أراه في الشوط الأول، وبعد أن شارك أبو تريكة في الشوط الثاني نجح في إحراز هدف".

وأتم: "أبو تريكة كان الأبن الروحي لمانويل جوزيه، فكانت صورة أبو تريكة معلقة في سيارة جوزيه".