شكرا لقرائتكم أحمد مجاهد: اختلفت مع أبوريدة كثيرا.. بس محدش بيخاصم "أبوه" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر المهندس أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق، عن متنانه لعلاقته بالمهندس هاني ابوريدة رئيس اتحاد الكرة السابق.

وقال مجاهد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، عبر فضائية أون سبورت 2، اليوم الثلاثاء، إنه اختلف مع أبوريدة كثيرًا، لكن الخلاف لم يصل لمرحلة الخصام قائلا :"اختلفنا بشسكل يومي في الرأي ووجهات النظر، بس خلافنا مش خصام، لأن محدس بيخاصم أبوه".

وعن علاقته بعامر حسين قال :"كثيرا اختلفت معه في الرأي ومع ذلك هو رجل قدير لديه خبرات كبيرة في كرة القدم، ويعيش حياته من أجلها".

Advertisements

كان أحمد مجاهد تقدم باستقالة من عضوية اتحاد الكرة بعد توديع منتخب مصر لبطولة امم افريقيا 2019 بعد الهزيمة أمام جنوب أفريقيا 1- 0، لكنه برغم هذا أعلن تمسكه بموقعه كمنسق عام، فى اللجنة المنظمة للبطولة.

وأعلن مجلس هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور ال 16 لبطولة الأمم الأفريقية التي نظمتها مصر شهري يونيو ويوليو العام الماضي.