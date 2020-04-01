شكرا لقرائتكم فايلر: الأهلى لا يحتاج لصفقات كثيرة فى الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى، أنه يرى أن الأهلى لا يحتاج لصفقات كثيرة فى الموسم المقبل لتدعيم الفريق، حيث إنه راضى عن مستوى معظم اللاعبين ويرى أنهم قادرون على تنفيذ أفكاره داخل الملعب، وشدد المدرب السويسرى على أنه يتابع كل لاعب عبر فترة طويلة تصل لموسم كامل وليس لمباراة أو اثنين.

وتابع فايلر فى حديثه لبرنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت، الذى يقدمه الإعلاميان أحمد شوبير وسيف زاهر: أن كهربا عليه استغلال فترة توقف الدورى الحالية من أجل استعادة لياقته البدنية، ليكون جاهزاً للمشاركة حال عودة الدورى وانتهاء إيقافه.

وعن المقارنة بينه وبين جوزيه أكد أنها ظالمة فهو قدم تاريخا كبيرا مع الأهلى وهو مدرب أسطورى ونجم كبير مع الأهلى، ولكنه فى بداية مشواره مع القلعة الحمراء.

وأضاف فايلرأن كل مدرب تولى قيادة الأهلى له صمته ومميزاته والمنافسة مع مانويل جوزيه حق مشروع لأى مدرب.