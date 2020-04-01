شكرا لقرائتكم أمير عبد الحميد: الأهلي لا يحتاج للتعاقد مع حارس جديد بعد رحيل إكرامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال أمير عبد الحميد، حارس مرمى الأهلي سابقا، إن النادي الأحمر لا يحتاج للتعاقد مع حارس مرمى جديد بعد رحيل شريف إكرامي بنهاية الموسم الجاري.
وأكد أمير عبد الحميد خلال تصريحات تلفزيونية: "بكل تأكيد شريف إكرامي، حارس كبير للغاية ورحيله مؤثر ولكن الأهلي يمتلك 3 حراس كبار.
وأوضح: "محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، حراس لهم قيمة كبيرة وعندها موهبة ويجب على الجهاز الفني وخاصة مدرب الحراس في تأهيل لطفي وشوبير من أجل الجاهزية بشكل أفضل".
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