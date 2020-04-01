شكرا لقرائتكم فايلر:اللاعبون لن يُصابون بكورونا لو خاضوا المباريات وأتقبل إلغاء الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يري السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي أن اللاعبون لن يُصابون بفيروس كورونا لو خاضوا المباريات، مشددا على أنه سيتقبل قرارا إلغاء الدوري الممتاز لو صدر بشكل رسمي من جانب اتحاد الكرة المصري بسبب الأحداث الحالية فى العالم.

ورفض فايلر الكشف عن أفضل لاعبي الأهلي، موضحاً أنه سعيد بالمنافسة القوية بين الاهلي والزمالك موضحاً أن الأخير فريق قوي ويمتلك لاعبين على مستوى عال من الكفاءة.