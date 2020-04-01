شكرا لقرائتكم مصطفى يونس: ربنا يشفي الخطيب وطاهر أبو زيد جاهز لرئاسة الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مصطفى يونس نجم الأهلي السابق أن طاهر أبو زيد والعامر فاروق مرشحان بقوة لرئاسة النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة.

أضاف مصطفى يونس خلال استضافته ببرنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة الزمالك الفضائية مع الإعلامي خالد الغندور ان محمود الخطيب يعاني صحياً من كثرة العمليات الجراحية التي يجريها وربنا يشفيه.

أوضح مصطفى يونس ان طاهر ابوزيد يمتلك مقومات رئاسة النادي فهو بان بلد ووزير سابق وسياسي قوي كما الحال في العامري فاروق الذي أراه معلم في الجوانب الإدارية ويستحق رئاسة النادي.

Advertisements

أشار مصطفى يونس أن ترشيحي يأتي في حال عدم خوض محمود الخطيب الانتخابات المقبلة لأنه يؤدي بشكل جيد حتى الآن رغم الاختلاف على بعض القرارات.

وتوقفت بطولة الدوري المصري الممتاز بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم والإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي خلال الفترة الحالية لمكافحة الفيروس المميت.

ويعتلي الأهلي صدارة الدوري المصري الممتاز بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه المقاولون العرب وبيراميدز والزمالك ما جعله قريباً من حسم لقب البطولة المحلية الأشهر.