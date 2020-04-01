شكرا لقرائتكم فايلر : لا أعرف كارتيرون شخصيا وقابلته مرة واحدة فى الملعب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي ، عدم وجود علاقة شخصية تجمعه مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، حيث لم تجمعهما أي مصادقة أو علاقة زمالة سواء في الملعب أو خارجه.

وأضاف فايلر في حديثه لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت ، أنه التقي مع كارتيرون مرة واحدة في الملعب، ولاحظ أنه شخص منظم ودقيق وهو مدرب محترم ويحقق النجاحات مع فريقه.

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وقال السويسري رينيه فايلر، أن حسين الشحات لاعب الأهلي لا يعاني من تراجع في المستوي الفني ولكنه يمر بظروف وضغوط نفسية صعبة جعلت مستواه يتراجع قليلا.

وأضاف فايلر انه يثق في قدرة حسين الشحات علي العودة لمستواه مرة اخري وعبور الازمة فهو لاعب مميز فنيا ويمتلك شخصية البطل.