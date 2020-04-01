شكرا لقرائتكم فايلر: كنت أتمنى مواجهة الزمالك في الدورى علشان جماهير الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى، أنه كان يتمنى مواجهة الزمالك فى الدورى من أجل جماهير الأهلى، والتى انسحب فيه الأبيض ولم يذهب لملعب المباراة.

وأكد فايلر فى حديثه لبرنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت، الذى يقدمه الإعلاميان أحمد شوبير وسيف زاهر: كنت أتمنى مواجهة الزمالك في الدورى علشان جماهير الأهلى، ولم أفكر في تأثير المواجهة على اللاعبين قبل مباراة صن داونز، لأن اللعب بيساعد اللاعبين وليس العكس".

وعن رمضان صبحى، أوضح مدرب الأهلى: إنه لا يمتلك بديلا حتى الآن لرمضان صبحى لاعب الفريق، ولو مشى هنتعاقد مع لاعب جديد".

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وأضاف فايلر، أننا نجحنا في اللعب بدون رمضان صبحى كتير، ولابد من إيجاد بديل من اللاعبين الموجودين، وأتمنى بقاء رمضان صبحى مع الأهلى أطول وقت".

وعن الجهاز الطبى، قال مدرب الأهلى: "معنديش مشاكل مع الجهاز الطبي في الأهلى بسبب إصابات اللاعبين، وهو أمر طبيعى يحدث فى كل مكان، ولكن لابد من دراسته والتغلب عليه.