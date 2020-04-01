شكرا لقرائتكم محمد إبراهيم: تمنيت إنهاء مسيرتي بالزمالك واحتفالي بالكونفدرالية سبب رحيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد إبراهيم، لاعب الزمالك السابق والمقاصة الحالي، أنه كان يتمنى إنهاء مسيرته مع الزمالك بشكل أفضل، مؤكدا: "كنت أتمنى أن أنهي مسيرتي مع الزمالك بشكل أفضل، وتمنيت حديث مسئولي الفريق معي قبل رحيلي".

قال في تصريحات تلفزيونية : "سأفكر كثيرا قبل العودة للزمالك في الوقت الحالي أبحث عن الراحة النفسية".

أكد محمد إبراهيم، أن علاقة اللاعب بجمهور ناديه يجب أن تكون جيدة والانتماء لهم أقل ما نقدمه، مضيفا: "ابتعادي عن المشاركة مع الزمالك ليس لأسباب فنية، كنت الخيار الأول لجروس في التبديلات، وجروس قال للاعبي الزمالك نفسي ألعب محمد إبراهيم بس مش قادر لأسباب غير فنية".

شدد إبراهيم، هلى أنه لم يقصر في مسيرته مع الزمالك،وتحملت المسئولية بعد تصنيفي كأحد كباتن الفريق".

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وأكمل : "لو كنت مقصرا لما شاركت مع المدربين مؤخرا، لكن رغبة الزمالك كانت في رحيلي منذ فترة ورفضت التوقيع على بياض، كاشفا: "احتفالي مع جماهير الزمالك بلقب الكونفدرالية سبب رئيسي في رحيلي عن النادي، وهناك مسئول في الفريق انتقدني بعده".

أوضح محمد إبراهيم، أن توقف النشاط الرياضي أضر بالجميع، كنا على استعداد للدور الثاني من الدوري والتوقف أضر بالجميع، وانتظروا مفاجأة المقاصة في الدور الثاني وشكل مختلف لي مع الفريق".

وأتم: "اعتدت على الانتقاد لأنني أفعل الصح دائما والمدير الفني هو مقياس تقييمي ولا ألتفت للانتقادات الغير مقنعة".