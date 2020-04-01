شكرا لقرائتكم فايلر: لا أمتلك حتى الآن بديلا لرمضان صبحى وأتمنى بقاءه فى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى، أنه لا يمتلك بديلا حتى الآن لرمضان صبحى لاعب الفريق، الذى تنتهى إعارته مع الفريق بنهاية الموسم.
وتابع فايلر فى حديثه لبرنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت، الذى يقدمه الإعلاميان أحمد شوبير وسيف زاهر: "لا أمتلك بديلا حتى الآن لرمضان صبحى لاعب الفريق، ولو مشى هنتعاقد مع لاعب جديد".
وأوضح فايلر، أننا نجحنا في اللعب بدون رمضان صبحى كتير، ولابد من إيجاد بديل من اللاعبين الموجودين، وأتمنى بقاء رمضان صبحى مع الأهلى أطول وقت".
وعن الجهاز الطبى، قال مدرب الأهلى: "معنديش مشاكل مع الجهاز الطبي في الأهلى بسبب إصابات اللاعبين، وهو أمر طبيعى يحدث فى كل مكان، ولكن لابد من دراسته والتغلب عليه.
كانت هذه تفاصيل خبر فايلر: لا أمتلك حتى الآن بديلا لرمضان صبحى وأتمنى بقاءه فى الأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.