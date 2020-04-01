شكرا لقرائتكم فايلر: لا أمتلك حتى الآن بديلا لرمضان صبحى وأتمنى بقاءه فى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى، أنه لا يمتلك بديلا حتى الآن لرمضان صبحى لاعب الفريق، الذى تنتهى إعارته مع الفريق بنهاية الموسم.

وتابع فايلر فى حديثه لبرنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت، الذى يقدمه الإعلاميان أحمد شوبير وسيف زاهر: "لا أمتلك بديلا حتى الآن لرمضان صبحى لاعب الفريق، ولو مشى هنتعاقد مع لاعب جديد".

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وأوضح فايلر، أننا نجحنا في اللعب بدون رمضان صبحى كتير، ولابد من إيجاد بديل من اللاعبين الموجودين، وأتمنى بقاء رمضان صبحى مع الأهلى أطول وقت".

وعن الجهاز الطبى، قال مدرب الأهلى: "معنديش مشاكل مع الجهاز الطبي في الأهلى بسبب إصابات اللاعبين، وهو أمر طبيعى يحدث فى كل مكان، ولكن لابد من دراسته والتغلب عليه.