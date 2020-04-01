شكرا لقرائتكم وزير الرياضة: لا أعلم شيئا عن تبرع صلاح .. والدولة تعاملت جيدا مع الرياضين العالقين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أنه لا يمتلك معلومة مؤكدة عما تردد مؤخراً عن تبرع الدولي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بمبلغ مالي لعلاج مصابي فيروس كورونا المُستجد، وقال صبحي في تصريحات تليفزيونية ، "لا أريد تأكيد شيء إلا عندما يكون لدي معلومة مؤكدة أو اتصال".

وأضاف وزير الرياضة بخصوصالرياضيين المصريين العالقين في الخارج :"دور الدولة نموذجي في تغيير شكل الأداء مع بداية ظهور فيروس كورونا فكنا أول الناس التي أعادت جاليتها من الصين بتوجيهات من الرئيس وبشكل محترف وبدون اشتراطات كما حدث في بعض الدول".

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وعقد الدكتور أشرف صبحى اجتماعا مع ممثلي منظومة الطب الرياضى بالوزارة كافة الإجراءات والضوابط المتخذة في شأن الوقاية ومواجهة انتشار فيروس كورونا ضمن إجراءات الحكومة المصرية وضوابط وزارة الصحة ومنها الإطمئنان على سير أعمال تعقيم كافة المنشآت الشبابية والرياضية وبوابات الكشف الصحى على المترددين على ديوان الوزارة وبعض المنشآت التابعة وحملات التوعية الصحية .

كما شدد وزير الرياضة على ضرورة متابعة الإجراءات الجارية بشأن التوجيه النفسى للاعبين أثناء فترة الراحة السلبية الحالية فضلاً عن متابعة الحالة الصحية والبدنية لجميع اللاعبين وتكثيف حملات الاستشارات الطبية في مختلف المجالات الطبية.