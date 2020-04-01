شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يحيل الإعلامي أحمد جمال للتحقيق بسبب عصام الحضري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أحال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الإعلامي أحمد جمال الى التحقيق بسبب دفاعه وتبريره عن عصام الحضري حارس الفريق الأسبق.

وأكد مرتضى منصور خلال تصريحات لقناة الزمالك أنه مرفوض الدفاع عن عصام الحضري لأنه طيلت 9 سنوات يقوم الحضري بالهجوم على الزمالك في جمي ع القنوات التي ظهر بها.

أضاف مرتضى منصور أن الحضري لو رأى أنه أخطأ في اساءته للزمالك عليه الخروج والاعتذار لجماهير النادي التي رحبت به وقت انضمامه فليس معقولا أن تقوم قناة النادي بالدفاع عن لاعب أساء للقلعة البيضاء.

وتوقفت بطولة الدوري المصري الممتاز بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم والإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي خلال الفترة الحالية لمكافحة الفيروس المميت.

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ويعتلي الأهلي صدارة الدوري المصري الممتاز بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه المقاولون العرب وبيراميدز والزمالك ما جعله قريباً من حسم لقب البطولة المحلية الأشهر.

وتوقفت بطولة الدوري المصري الممتاز بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم والإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي خلال الفترة الحالية لمكافحة الفيروس المميت.

ويعتلي الأهلي صدارة الدوري المصري الممتاز بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه المقاولون العرب وبيراميدز والزمالك ما جعله قريباً من حسم لقب البطولة المحلية الأشهر.