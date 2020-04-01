شكرا لقرائتكم أحمد مجاهد: مجلسنا من أعظم 3 مجالس في تاريخ اتحاد الكرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض المهندس أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق، الهجوم الذى يتعرض له مجلس هاني أبوريدة عقب الرحيل، قائلا: "مجلنسا من أعظم 3 مجالس في تاريخ الاتحاد".

وقال مجاهد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، عبر فضائية أون سبورت 2، اليوم الثلاثاء :" 3 مجالس فقط حققت انجاز التأهل للمونديال وهم مجلس حسن صبري سنة 1934، ومجلس حسن عبدون 1990، ومجلس هاني ابوريدة 2018".

وأضاف مجاهد: "أقيم الفترة التى قضيناها في اتحاد الكرة بالجيدة والمثمرة ونستحق علامة 8 من 10 بسبب تحقيق انجازات التأهل للمونديال واستضافة بطولتي أمم أفريقيا للكبار والأولمبي، ونهائي أفريقي 2017 بعد 3 دورات من الغياب".

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كان أحمد مجاهد تقدم باستقالة من عضوية اتحاد الكرة بعد توديع منتخب مصر لبطولة امم افريقيا 2019 بعد الهزيمة أمام جنوب أفريقيا 1- 0، لكنه برغم هذا أعلن تمسكه بموقعه كمنسق عام، فى اللجنة المنظمة للبطولة.

وأعلن مجلس هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور ال 16 لبطولة الأمم الأفريقية التي نظمتها مصر شهري يونيو ويوليو العام الماضي.