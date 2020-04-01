شكرا لقرائتكم أحمد مجاهد عن بند تضارب المصالح : "اللى على رأسه بطحة بيحس بيها" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد المهندس أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق، أن بند تعارض المصالح في انتخابات اتحاد الكرة كان موجود من قبل في الانتخابات السابقة، لكنها تثار في الإعلام حينما يجد ضخا أنه متضرر منها قائلا :"اللى على راسه بطحة بيحس بيها".

وقال مجاهد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، عبر فضائية أون سبورت 2، اليوم الثلاثاء، أن تضارب المصالح هو بند يشمل اشكال أخرى كثيرة غير العمل بالإعلام، مثل عدم العمل في جهة والتحصل على راتب منها زغيرها من الأشكال، ولا يمكن اختزال البند في الإعلام فقط".

وتابع:"لو أنا دلوقتي بشتغل في شركة تسويق، أو شركة ترعى طيران المنتخبات، أو شركات تعمل في مجال الرعاية فهو تضرب مصالح، لكن الإعلامي شوبير اختزل القصة كلها في العمل بالإعلام".

Advertisements

كان أحمد مجاهد تقدم باستقالة من عضوية اتحاد الكرة بعد توديع منتخب مصر لبطولة امم افريقيا 2019 بعد الهزيمة أمام جنوب أفريقيا 1- 0، لكنه برغم هذا أعلن تمسكه بموقعه كمنسق عام، فى اللجنة المنظمة للبطولة.

وأعلن مجلس هاني أبو ريدة استقالته من رئاسة الاتحاد المصري لكرة القدم، كما دعا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لتقديم استقالاتهم، وذلك عقب خروج المنتخب الوطني الأول من دور ال 16 لبطولة الأمم الأفريقية التي نظمتها مصر شهري يونيو ويوليو العام الماضي.