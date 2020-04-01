«الشارقة الرياضي» يدعم «بطولتنا سلامتكم»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد مجلس الشارقة الرياضي بالمبادرة التي أطلقها اتحاد الإمارات لكرة القدم تحت مسمى «بطولتنا سلامتكم» وتصب في صالح سلامة أفراد المجتمع تجاه مواجهة فيروس كورونا المستجد وضمن جهود الاتحاد لتوعية القطاع الرياضي والمجتمع بشكل عام، والمساهمة بشكل فعال في الجهود التي تقودها الدولة في هذا الصدد والتشجيع على نشر ثقافة التوعية وصولاً للسلامة العامة.

وقال عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي: إن مبادرة بطولتنا سلامتكم لاقت استحساناً وصدى إيجابياً في القطاع الرياضي ونؤكد مساندة المجلس لها بكل الطرق وهو دور من أدواره في دعم مختلف المبادرات.

وأضاف: تأتي هذه البطولة الافتراضية في ظل توقف جميع الأنشطة لحث الجميع على التوحد والوقوف صفاً واحداً لتحقيق لقب هذه البطولة لما لها من أهمية كبرى لكل فرد من أفراد المجتمع في هذا الوقت ونحن من جهتنا كمجلس الشارقة الرياضي سنقوم بدعم هذه المبادرة لما للرياضة من دور مهم في المجتمع وسيتم تشجيع جميع العاملين في أندية الإمارة للمشاركة في هذه المبادرة.