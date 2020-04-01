لجنة المنتخبات تقرر تأجيل مصير يوفانوفيتش

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قررت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية تكليف محمد عبيد حماد الظاهري مستشار اللجنة بمهام الإشراف على المنتخب الوطني الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة نظراً لخبرته الطويلة في المجال الإداري.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة أمس الثلاثاء برئاسة يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس اللجنة، وبمشاركة سيف ماجد المنصوري نائب رئيس اللجنة، ومحمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، ومحمد عبيد حماد الظاهري مستشار اللجنة وعدنان الطلياني وعبدالله سلطان وعبدالحميد المستكي وعادل عبدالعزيز أعضاء اللجنة، وحسان فهد مقرراً، فيما لم يشارك محمد عبيد هلال الظاهري عضو اللجنة لظروف عمله.

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وعقد الاجتماع بنظام الاتصال المرئي حسب الإجراءات الاحترازية المتبعة.

وناقشت اللجنة برنامج إعداد المنتخب في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 التي تم تأجيلها بسبب الأزمة الراهنة، وكلفت اللجنة الأعضاء بالاجتماع مع مدرب المنتخب إيفان يوفانوفيتش لمناقشته حول برنامج عمله ومقترحاته للفترة المقبلة .

كما اطلعت اللجنة على برامج المنتخبات الوطنية استعداداً للمشاركات الرسمية المقبلة: الأولمبي والمراحل العمرية من 2020-2024.