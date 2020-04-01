«الأولمبية» توجه الاتحادات لاستخدام تقنية الاتصال المرئي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت اللجنة الأولمبية الوطنية عن استعدادها الكامل لدعم الاتحادات الرياضية لعقد اجتماعاتها ولقاءاتها الهامة خلال الفترة الحالية بتقنية الاتصال المرئي.

وتأتي الخطوة في ظل حرص القيادة الرشيدة على تطبيق أفضل معايير السلامة لكافة فئات المجتمع، مما دفع اللجنة الأولمبية الوطنية إلى المبادرة بتوفير سبل الدعم التقني اللازم، لإنجاح تلك الخطوة وتشجيع الاتحادات على الاستفادة منها وإنجاز الأمور الخاصة بعملها.

وأوضح محمد بن سليم أمين عام اللجنة الأولمبية أن توجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، تأتي انطلاقاً من أهمية تعميم المفاهيم والأساليب الوقائية والصحية بين كافة العاملين والمنتسبين إلى قطاع العمل الرياضي والمجتمع بوجه عام.

وقال: نظراً لما تقتضيه المصلحة العامة خلال تلك الفترة، ينبغي على الجميع تقديم أفكار مبتكرة وحلول متنوعة، لتحقيق النتائج المنشودة والخروج من هذه المرحلة بنتائج إيجابية، تواصلنا مع الاتحاد وطلبنا منهم استخدام التقنيات الحديثة والوسائل التكنولوجية التي توفر الوقت والجهد وتضمن سلامة الأفراد.

وأوضح ابن سليم أن اللجنة الأولمبية تدعم كافة الخطوات والإجراءات الرامية إلى مساعدة الجهات الصحية المختصة على تنفيذ برامجها الوقائية انطلاقاً من مسؤولية اللجنة المجتمعية، مؤكداً أن اللجنة تعد كغيرها من الجهات التي بادرت بوضع أفكار ومقترحات متعددة من أجل عدم التأثر بالظروف الراهنة.