عطيف يتعافى ويغادر الحجر الصحي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

غادر عبد الله عطيف متوسط ميدان الهلال السعودي الحجر الصحي بعد 14 يوماً قضاها في أحد فنادق العاصمة الرياض بعد عودته من برشلونة حيث خضع لجراحة على مستوى أربطة الركبة. وأكدت الفحوص سلامة عطيف من فيروس كورونا المستجد.

إلى ذلك غادر منتخب المواهب العائد من إسبانيا بعد مضي 14 يوماً من وصوله إلى المملكة وبقائه بأحد فنادق مكة المكرمة احترازياً. على صعيد آخر عين نادي الشباب فهد الشعلان مديراً تنفيذيً للنادي وعبد الله الفارس مديراً للإعلام والاتصال بدلاً رمن الموقوفين لنهاية الموسم خليف الهويشان وأحمد المسعود.

من جانبه يواصل أهلي جدة اهتمامه بضم متوسط ميدان الهلال كارلوس ادواردو الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل، وبحال لم يتفق مع اللاعب فإن الأهلي أكد جاهزيته لضمه.

يذكر أن ادواردوا لعب للهلال خمس سنوات استطاع خلالها تسجيل 100 هدف.‏