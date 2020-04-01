«الثقة» يوفر ورشة متنقلة لإصلاح كراسي أصحاب الهمم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم نادي الثقة للمعاقين مبادرة جديدة لتوفير الدعم لأصحاب الهمم، حيث نفذ النادي ورشة متنقلة لتصليح كراسي ومعدات أصحاب الهمم، ضمن الإجراءات الاحترازية التي يتخذها النادي للوقاية من فيروس كورونا، وتقديم الخدمات لأصحاب الهمم في منازلهم.

ووفر النادي مركبة متنقلة بداخلها ورشة متكاملة لتصليح كراسي أصحاب الهمم، داخل إمارة الشارقة، عن طريق التواصل مع إدارة النادي التي خصصت رقماً للتواصل وهو 0505078283 لتلقي طلبات تصليح الكرسي المتحرك في المنزل.

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس مجلس إدارة نادي الثقة للمعاقين، حرص إدارة النادي على تمتع أبنائها من أصحاب الهمم بالصحة، وقال: «قمنا باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية من أجل سلامتهم، وتوفير الرعاية لهم من خلال البرامج والمبادرات المتنوعة، وإيصال خدماتنا لهم في منازلهم، وتوعيتهم وأولياء أمورهم، بطرق الوقاية المختلفة».

وأشار إلى حرص النادي على توعية جميع الكوادر الفنية والإدارية بالنادي، وبث رسائل توعوية عن أهمية اتخاذ الإجراءات الاحترازية، والحفاظ على الصحة العامة للجميع، وشرح خطورة المرض، وكيفية تجنب التعرض للإصابة، فضلاً عن كيفية التصرف في الحالات الطارئة.