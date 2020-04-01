شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد المبارزة يعتمد التدريب عن بُعد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد اتحاد الإمارات للمبارزة اجتماعه الأول عن بعد مساء أمس الأول الاثنين، برئاسة المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحادين العربي والإماراتي للمبارزة، وبمشاركة جميع أعضاء المجلس.

وأكدت الدكتورة هدى المطروشي الأمين العام للاتحاد أن الاجتماع ناقش الإجراءات الوقائية والاحترازية التي أطلقتها الحكومة الرشيدة وتم اعتماد نظام التدريب عن بعد لجميع المنتخبات الوطنية وتم توجيه مدربي المنتخب الوطني ببدء التدريب عن بعد باستخدام الوسائل وبرامج التواصل التي تحقق للمدربين واللاعبين التواصل وإجراء الوحدات التدريبية المناسبة عن بعد وذلك بهدف الحفاظ على جاهزية ولياقة لاعبينا ولاعباتنا. وقرر الاتحاد تأجيل استضافة البطولات العالمية المقرر إقامتها بالدولة خلال النصف الأول من عام 2020.

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