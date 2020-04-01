توتنهام يقلص رواتب موظفيه 20%

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قلّص نادي توتنهام الإنجليزي رواتب موظفيه من غير اللاعبين للشهرين المقبلين بنسبة 20%، وأمل رئيسه دانيال ليفي أن يحذو لاعبوه حذو إدارته بسبب الأزمة المالية التي سبّبها تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال ليفي في بيان : نأمل في أن تنتج المحادثات بين البريميرليغ، رابطة اللاعبين المحترفين، ورابطة المدربين، مشاركة اللاعبين والمدربين من أجل مصلحة كرة القدم. وكان توتنهام قد أعلن مطلع الشهر الجاري عن تحقيق ربح سنوي بلغ 85 مليون دولار أمريكي، وذلك بعد بلوغه نهائي دوري أبطال أوروبا وانتقاله إلى ملعب جديد تبلغ سعته 62 ألف متفرج.