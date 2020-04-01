بريطانيان من أصل عراقي في صفقة شراء نيوكاسل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

سلطت «الصن» البريطانية الضوء على صفقة شراء نادي نيوكاسل من قبل مجموعة يقودها الصندوق السيادي السعودي، مقابل 340 مليون استرليني. وسيشتري 10 في المئة من الأسهم وفقاً لصنداي تايمز، الشقيقان البريطانيان لأبوين عراقيين سيمون (76 عاماً)، ودافيد روبن (79 عاماً)، العصاميان اللذان جمعا 18.6 مليار جنيه استرليني من الصفر.

ولد سيمون، ودافيد، في الهند بعد هجرة الأبوين إليها، ثم انتقلت العائلة إلى العاصمة البريطانية لندن في الخمسينات، وتعلم الشقيقان في مدرسة حكومية بايسلنجتون، بسبب الفقر. أحب سيمون ودافيد كرة القدم كثيراً، وفضّلا تشجيع تشيلسي على نادي العاصمة الأول أرسنال، وترك كلاهما مقاعد الدراسة في سن ال17.

عمل دافيد في السكراب (النفايات الحديدية)، وبدأ العمل بالتجارة، بينما اختار سيمون العمل في السجاد قبل شرائه أقدم معمل لصناعة السجاد، وقال مرة: «لا أستطيع القراءة من على شاشة الكومبيوتر، ولا أستخدم أبداً الحاسبة، أفكر برأسي وأحسب بيدي». وحققت شركة سيمون الأرباح، وبدأ بشراء العقارات في والتون ستريت، وكينجز رود في تشيلسي، ثم اتحد الشقيقان وكوّنا شركة «ترانس وورد ميتالز» المتخصصة في صناعة الألمنيوم والقصدير في لندن، والألومنيوم والنحاس في نيويورك، وبحلول عام 1984 قدرت قيمة الشركة ب 20 مليون دولار، وهيمنت على 7 في المئة من الإنتاج العالمي للألومنيوم. وصوّب الشقيقان أنظارهما إلى روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، واشتريا نصف مخزون البلاد من الألمنيوم، ووصلت مبيعات الشركة في 1995 إلى 8 مليارات استرليني، وعقدا صفقات مع رومان أبراموفيتش، مالك تشيلسي، ومليادرير آخر يدعى أوليج ديربياسكا، لكن تدهورت العلاقة مع الأخير، ورفعا عليه دعوى قانونية طالبا فيها بتعويض بقيمة 300 مليون استرليني. ويركز الشقيقان روبن اليوم، على إعادة بناء أبرز معالم لندن، وقاما بتطوير بادينجتون باسن، واشتريا كونوت هاوس في ساحة بيركيلي، إضافة إلى مقر جون لويس في فكتوريا، وبريلنجتون أركيد، ومول 100 بول، وكليرفيل هاوس، والعديد من المتاجر الراقية في سلوين سكوير.

وفي سياق متصل، أصبح مالك نيوكاسل الحالي مايك آشلي، أول مالكي الأندية الإنجليزية تسريحاً لمعظم موظفيه في أقسام الأكاديمية والإعلام والتسويق ومؤسسة النادي الخيرية، وبعث لهم رسائل عبر الإيميل، أول أمس الاثنين، ينصحهم فيها بالتسجيل في برنامج «البطالة بسبب كورونا» الذي يتيح لهم الحصول على 80 في المئة من أجورهم، وأقصى حد هو 2500 استرليني شهرياً.

وقال لي شارنلي مدير الشؤون الإدارية في النادي، إن القرار صدر لإنقاذ مستقبل النادي، وإنه تم الإبقاء على الكادر المهم فقط، بضمنهم اللاعبون، والكادر التدريبي. وقرر النادي تقليل أجور لاعبيه بنسبة 20 في المئة حتى نهاية إبريل/ نيسان المقبل، وهو موعد مراجعة وتقييم الوضع، ورجحت التقارير أن يسير مالكو الأندية الإنجليزية على خطى آشلي. واعتذر آشلي، الذي يملك نادي الشمال الشرقي منذ 2007، قبل أيام عن تمسكه بإبقاء متاجره «سبورتس دايركت» مفتوحة. وحاول آشلي مؤخراً إبقاء متاجره مفتوحة أثناء أزمة كورونا، مؤكداً حاجة الناس لمعدات رياضية أثناء فترة الحجر المنزلي. وعبر عمال المتاجر عن مخاوفهم من التقاط الفيروس، خصوصاً مع إغلاق معظم المحال أبوابها أمام الزبائن، لذا تراجع عن قراره واعتذر، يوم الجمعة الماضي، قائلاً: «نظراً لمجريات الأيام الأخيرة، أعتقد أنه من الضروري أن أتحدث إليكم، وأعتذر عن مختلف التقارير التي تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، في ما يخص تصرفاتي الشخصية، وفي ما يخص تجارتي». وكثيراً ما عبر مشجعو نيوكاسل عن سخطهم من مالك النادي بعد تردي نتائج الفريق، وطالبوه ببيع النادي، ويبدو أن حلم المشجعين سيتحقق قريباً.