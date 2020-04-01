اتحاد الكرة يقرر مصير مسابقات الموسم اليوم

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، اليوم الأربعاء، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، اجتماعاً «عن بعد»، بسبب تفشي فيروس كورونا من أجل وضع الخطوط العريضة التي تتماشى مع الوضع الراهن، ووضع المصادقات على توصيات اللجان التي عقدت اجتماعات عدة خلال الأيام الأخيرة.

ستكون توصيات لجنة المنتخبات التي اجتمعت، يوم أمس الثلاثاء، برئاسة يوسف حسين السهلاوي، أبرز ما سيحظى بالاهتمام، خاصة في ظل ما يتعلق بمصير الجهاز الفني «للأبيض»، والمدرب الصربي يوفانوفيتش.

ويدرك مسؤولو الاتحاد أنهم أمام «منعطف خطر»، خاصة أن كل ما يتعلق بالمستقبل لم يعد رهن قرار خاص من مجلس إدارة، أو من إحدى اللجان، بل يتعلق أولاً، وأخيراً، بما سيؤول إليه مصير اللعبة عالمياً، مع وباء كورونا، الذي بدأ يترك انعكاسات سلبية على مستوى اللعبة عالمياً.

الأمين العام

وسيتولى محمد بن هزام الظاهري، الأمين العام، شرح التوصيات والتعليمات التي تم النقاش بها مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

كما ستحظى «المنتخبات» بحصة وافرة من النقاش والتقييم، بينما سيأمل المسؤولون أن يكون «الفيفا» قد حسم قراره الخاص بالعقود ومستحقات اللاعبين قبل نهاية الاجتماع، وهو الملف الذي بات أقرب إلى «كرة نار» في ملعب لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين.

Advertisements

المسابقات

أما على مستوى «المسابقات»، فيبدو حال اللجنة صعباً على مستوى حسم القرارات والتوصيات في ظل ما يدور على الساحة الكروية من إيقاف للنشاط.

وتشير مصادر «الخليج الرياضي» إلى وجود توجه شبه حاسم نحو «إلغاء» وإنهاء الموسم بالنسبة إلى فرق المراحل السنية، خاصة في ظل صعوبات عودة اللاعبين لممارسة اللعبة حالياً، أو حتى في الأسابيع المقبلة، إضافة إلى مراعاة دخول اللاعبين في فترات الحسم من الموسم الدراسي الذي سيتواصل بدوره «عن بعد» حتى النهاية.

أما في ما يتعلق بمصير بطولة دوري الدرجة الأولى التي ترتبط بها آمال الفرق في التأهل الموسم المقبل إلى عالم المحترفين، والأضواء، فسينتظر المسؤولون ما ستؤول إليه الأحوال، قبل اتخاذ إي قرار «متسرع أو مبكر»، خاصة أن هذا الملف سيكون له ارتباطات قوية بما سيكون عليه مصير دوري الخليج العربي، أو حتى المباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة.

تأجيل الخلوة

على الجانب الآخر، يبدو أن «الخلوة الكروية» التي كان من المقرر إقامتها في مارس/ آذار الماضي، وتأجلت في الأيام الأخيرة، سيتم ترحيلها إلى الموسم المقبل، خاصة في ظل التوجه الكبير لدى رئيس الاتحاد بإقامتها بالشكل الذي يسهم في وضع الأفكار والرؤى المستقبلية، ووضع مقترحات المستقبل فوق طاولة يشارك فيها كل أهل اللعبة.