شبيه ميسي يورط قناة فرنسية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

وقعت قناة أم 6 الفرنسية في حرج شديد إثر استخدامها صورة شبيه ميسي رضا باراستيش بدلاً من صورة نجم برشلونة ليونيل ميسي على هامش تغطية أخبار تبرعه هو ونجم التنس السويسري روجيه فيدرر لصالح مكافحة فيروس كورونا المستجد. وسارع رضا الذي يطلق على نفسه في حسابه «ميسي الإيراني» للتعليق على حسابه في إنستجرام: «صورتي التي استخدمتها محطة تلفزيونية فرنسية بدلاً من ميسي». وكسب رضا شهرة بسبب شبهه الكبير بنجم برشلونة وفي 2017 كاد يسجن بتهمة الإخلال بالنظام بعد تجمع المعجبين والمعجبات حوله واضطر في الصيف إلى إنكار استغلاله الشبه في تكوين علاقات.

من جهتها، حولت ليكيب الفرنسية نجم برشلونة إلى الأيقونة «تشي جيفارا» وذلك بعد تبرعه ب920 ألف استرليني للأعمال الخيرية واقتطاعه 70 في المئة من أجره لمساعدة النادي في دفع كامل أجور الموظفين.

وفي سياق متصل، اعترف الألماني تير شتيجن حارس برشلونة بجهله بأسماء لاعبي الخصوم وقال إنه لا يشاهد مباريات كرة القدم إلا نادراً وأضاف: «أحياناً يسألونني عن اسم لاعب وأحتار، أعرف اللاعبين من تحركهم في الملعب فقط». شتيجن ليس أول ولا آخر لاعب يعترف بعدم هوسه بالكرة واعترف جاريث بيل نجم الريال مرة بأنه يفضل مشاهدة الجولف.