اجتماع مثمر لمجتمعية دبا الحصن



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت اللجنة المجتمعية والثقافية بنادي دبا الحصن اجتماعاً لها وبحثت عدداً من أدوارها خلال الفترة المقبلة وذلك بعد أن طبّقت إدارة النادي نظام العمل عن بعد في إطار الإجراءات الاحترازية لحماية أفراد المجتمع من أي احتمالات قد تعرضهم للإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وأكد أحمد عبدالله الغصيب رئيس لجنة التخطيط واللجنة الثقافية بنادي دبا الحصن، أنه رغم الظروف غير العادية التي يمر بها العالم والدولة، تم عقد أول اجتماع للجنة الثقافية إلكترونياً، كما تم بدء العمل عن بعد في لجان النادي المختلفة.

وأوضح أن نظام العمل عن بعد الذي اعتمدته إدارة النادي برئاسة إبراهيم بغداد الدرمكي رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن كأحد الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من خطر انتشار فيروس كورونا، جاء كضرورة تمليها الظروف القائمة من خلال الاجتماع مع رؤساء اللجان بالنادي.

وأضاف الغصيب أن اللجنة الثقافية تعمل على برامج مستمرة بصورة مبتكرة بهدف خدمة الموظفين واللاعبين والمجتمع لتحقيق الأهداف التي تم وضعها من قبل اللجنة.