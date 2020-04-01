بنزيمـة: لا يمكـن مقارنـة سيـارة «فورمـولا 1» بالـ «كارتينـج»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سخر الفرنسي كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد الإسباني من مواطنه أوليفيه جيرو، مشبهاً نفسه بسيارة فورمولا 1 في حين أن مهاجم تشيلسي الإنجليزي لا يتعدى كونه سيارة كارتينج.

وفي ظل ابتعاده عن المنتخب الفرنسي منذ 2015 على خلفية فضيحة ابتزاز زميله ماتيو فالبوينا بشريط فيديو «غير أخلاقي»، اكتفى بنزيمة بمشاهدة جيرو يرفع كأس العالم صيف 2018 بعد تتويج «الديوك» بلقب مونديال روسيا.

وفي رده على سؤال حول مهاجم تشيلسي خلال جلسة أسئلة وأجوبة على موقع إنستغرام أمس الأول الأحد، قال بنزيمة: لا يمكنك الخلط بين سيارة الفورمولا 1 والكارتينغ. وأنا هنا أتحدث بلطافة أي أنه لا يريد أن يجرح جيرو أكثر من ذلك. أنا أعلم أني سيارة فورمولا 1، لديه مسيرته، يفعل ما يشاء ويضع الأهداف التي يريدها لنفسه.

وتطرق بنزيمة إلى وجود جيرو مع المنتخب الفرنسي، قائلًا: إذا كنا نتحدث عن أسلوب اللعب، فأسلوبه يناسب المنتخب الفرنسي هو جيد بوجود لاعبين مثل كيليان مبابي أو أنطوان جريزمان اللذين يتمتعان بالسرعة أو ينطلقان من حول رأس الحربة.

وتابع: هو، في الأمام، يُشغِلُ المدافعين، ما يسمح للآخرين مثل مبابي وجريزمان بالتحرك بشكل أفضل وإظهار قدراتهما. هو يحجز المدافعين وهذا الأمر يُفلح أحياناً. هل يحب الجميع هذا الأسلوب؟ لا أعلم. لكن الأمور تسير على ما يرام بالنسبة للمنتخب الفرنسي.

وسجل بنزيمة 19 هدفاً في 32 مباراة خاضها مع ريال مدريد هذا الموسم قبل التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد، في حين اكتفى جيرو بلعب دور البديل في تشيلسي على الرغم من الأداء الجيد الذي قدمه في فبراير الماضي.