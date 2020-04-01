شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة السيدة العجوز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

محمد بن ثعلوب الدرعي

المبادرة التي أعلن عنها اللاعب كيليني قائد فريق يوفنتوس الإيطالي؛ لإقناع نجوم الفريق بخفض جزء من رواتبهم؛ لمساعدة النادي في ظل الظروف الاستثنائية التي تسيطر على العالم أجمع، لو كُتب لها النجاح من شأنها أن تمنح نادي السيدة العجوز، مكانة خاصة بين أندية العالم، كما أنها قد تفتح المجال أمام الأندية الأخرى، وبالتحديد الكبيرة؛ لتحذو حذوها، ومع أن مساعي اللاعب الكبير لم تنجح بشكل تام حتى الآن، إلا أن المؤشرات تبدو إيجابية، في ظل تفهم أغلب اللاعبين صعوبة الموقف الذي يسيطر على المشهد العام في جميع دول العالم؛ ولأن الرياضة كانت ولا تزال وستبقى هي البوابة للمبادرات الإنسانية، فإن موقف لاعب اليوفي سيكون بوابة لأندية أخرى؛ للقيام بالخطوة ذاتها.

قرار حسم مسابقة الدوري؛ شأن داخلي يعود للاتحادات المحلية، هذا ما خرج به منتدى الدوريات العالمية في اجتماعه الإلكتروني الذي عقد عن بُعد، وفي الوقت الذي تم فيه تأكيد أهمية استكمال مسابقات الدوري على مستوى العالم إن أمكن، إلا أن المنتدى ترك القرار النهائي بيد الاتحادات المحلية، واضعاً قرار الإلغاء كآخر السيناريوهات المحتملة؛ نظراً لتأثيراته وانعكاساته السلبية على النواحي المالية والقانونية والفنية، ويتضح من خلال ذلك الطرح الذي أتى عبر مشاركة ممثلين من 17 من روابط الدوريات العالمية المحترفة، صعوبة الموقف في ظل استمرار ضبابية الرؤية حول ما هو قادم في المستقبل، في ظل استمرار تفشي الوباء في مختلف دول العالم، ما يجعل من كل الاحتمالات والسيناريوهات غير ممكنة حتى موعد الانتصار على «كورونا».

ليس بعيداً عن تلك الأجواء العامة والمرتبكة؛ بسبب تفشي فيروس «كورونا» الذي أصاب الرياضة بالشلل التام، أصبحت الالتزامات المالية الخاصة بعقود اللاعبين في غاية التعقيد بالنسبة لإدارات الأندية، خاصة وأن الوضع القانوني ينص على التزام جميع الأطراف بنصوص العقد، وفي ظل الأوضاع الراهنة والتدابير الاحترازية التي طالت القطاع الرياضي، وأجبرته على التوقف، أصبح المقابل المادي لعقود اللاعبين؛ يعد أمراً مرهقاً على إدارات الأندية، التي بدأت في التحرك؛ بحثاً عن مخارج في نطاق القانون؛ لمواجهة الأزمة، وصولاً إلى حل وسط يضمن التزامها بعقود اللاعبين ويخفف من الأعباء المالية المترتبة، وتبقى مسالة موافقة اللاعبين على تخفيض الرواتب مسألة جدلية؛ لأنها تختلف من لاعب لآخر ومن نادٍ لنادٍ آخر.



آخر الكلام



التأجيل والاستئناف أو الإلغاء ستبقى جميعها سيناريوهات معطلة وغير قابلة للتنفيذ، إلا بعد أن ننتصر على «كورونا»، ولكل حادث حديث.