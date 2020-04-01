مورينيو يتجاهل لاعبي اليونايتد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رغم فوز البرتغالي مورينيو بلقب يوروبا ليج وكأس الرابطة مع مانشستر يونايتد، الذي تولى تدريبه في مايو 2016 إلا أنه لم يذكر أي لاعب من فريقه السابق في قائمة أفضل من دربهم.

وغلبت على تشكيلة مورينيو، مدرب توتنهام حالياً، كوكبة نجومه في تشيلسي، أول فريق إنجليزي دربه، واختار مورينيو بيتر تشيك والمدافعين جون تيري وكارفالهو وفي دفاع الوسط جالاس ومعه خافيير زانيتي، وهو اللاعب الوحيد من فريقه السابق إنتر ميلان.

وضمت تشكيلة مورينيو كلود ماكليلي وفرانك لامبارد ونجم أرسنال مسعود أوزيل الذي دربه مورينيو في ريال مدريد 2010-2013، وفي الأجنحة اختار مورينيو كريستيانو رونالدو الذي يزود الفريق بالأهداف ورأس حربته ديديه دروجبا.