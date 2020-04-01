شكرا لقرائتكم خبر عن «بناء الأجسام» يواصل تعليق البطولات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية برئاسة الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي مواصلة تعليق بطولات بناء الأجسام والقوة البدنية حتى إشعار آخر.

وقال الأمين العام للاتحاد محمد عبد الرحيم المري: سلامة الناس تأتي في المرتبة الأولى ويأتي هذا القرار امتداداً لقرار سابق بتأجيل 3 بطولات هي باورميت للقوة البدنية ، وبطولة عجمان لبناء الأجسام، وبطولة دبي الشاطئية.

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