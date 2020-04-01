شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المدرب العراقي باسل مهدي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي توفي فجر أمس الأول المدرب العراقي باسل مهدي، بشكل مفاجئ عن عمر ناهز ال 70 عاماً. ومثل باسل مهدي المنتخبات العراقية المختلفة في ستينات وسبعينات القرن الماضي، كما مثل فريق الشرطة حتى اعتزاله اللعب منتصف السبعينات.

وخلال مسيرته الطويلة في الملاعب حقق العديد من الإنجازات للكرة العراقية من أبرزها الفوز ببطولتي كأس العرب في الكويت وبغداد في عامي 1964 و1966. وبعد اعتزاله اللعب تحول إلى التدريب، وعمل لمدة طويلة مع المدرب العراقي الراحل عمو بابا في تدريب المنتخبات العراقية، كذلك درب في الأردن واليمن.

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