اخبار الرياضه

أستون فيلا يغرم جريليش

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن أستون فيلا يغرم جريليش والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال أستون فيلا المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم أنه سيوقع غرامة مالية على قائده جاك جريليش لعدم التزامه بتعليمات الحكومة بالبقاء في المنزل لاحتواء انتشار فيروس . وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الشرطة فتحت تحقيقاً بعد أن أظهرت صور اللاعب وهو يغادر أحد العقارات في ضواحي برمنجهام صباح الأحد بعد وقت قصير من حادث مروري. واعتذر جريليش (24 عاما) عن الواقعة في مقطع فيديو على تويتر قبل أن يصدر أستون فيلا بيانه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أستون فيلا يغرم جريليش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا