شكرا لقرائتكم خبر عن أستون فيلا يغرم جريليش والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال أستون فيلا المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم أنه سيوقع غرامة مالية على قائده جاك جريليش لعدم التزامه بتعليمات الحكومة بالبقاء في المنزل لاحتواء انتشار فيروس كورونا. وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن الشرطة فتحت تحقيقاً بعد أن أظهرت صور اللاعب وهو يغادر أحد العقارات في ضواحي برمنجهام صباح الأحد بعد وقت قصير من حادث مروري. واعتذر جريليش (24 عاما) عن الواقعة في مقطع فيديو على تويتر قبل أن يصدر أستون فيلا بيانه.

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