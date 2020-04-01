شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق سراح رئيس الاتحاد البرازيلي السابق والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منحت قاضية فيدرالية في نيويورك إفراجاً مبكراً من السجن لأسباب إنسانية للبرازيلي جوزيه ماريا مارين (87 عاما)، أحد أبرز المسؤولين الموقوفين بسبب فضائح فساد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). وسمحت القاضية باميلا تشن بالإفراج عن مارين، رئيس الاتحاد البرازيلي السابق، الذي كان يمضي عقوبة سجن لأربع سنوات لقبوله رشى بملايين الدولارات ضمن سلسلة فضائح فيفا. وكان مقرراً أن يخرج مارين من السجن في 9 ديسمبر المقبل، بحسب مكتب السجون الفيدرالي الأمريكي.
لكن بعد طلب من محامي مارين، منحته تشن إفراجاً رحيماً لأسباب من بينها تقدمه في السن، صحته المتدهورة بشكل كبير، ارتفاع خطر حدوث عواقب صحية وخيمة بسبب التفشي الراهن لفيروس كوفيد-19، وضعه كمجرم غير عنيف وخدمة 80% من عقوبته الأصلية.
وأوقف عضو الاتحاد الدولي مارين في إبريل 2019 مدى الحياة، إثر سجنه في ألينووي بولاية بنسلفانيا بعد أن دانه القضاء الأمريكي بالفساد.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق سراح رئيس الاتحاد البرازيلي السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.