إطلاق سراح رئيس الاتحاد البرازيلي السابق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - منحت قاضية فيدرالية في نيويورك إفراجاً مبكراً من السجن لأسباب إنسانية للبرازيلي جوزيه ماريا مارين (87 عاما)، أحد أبرز المسؤولين الموقوفين بسبب فضائح فساد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). وسمحت القاضية باميلا تشن بالإفراج عن مارين، رئيس الاتحاد البرازيلي السابق، الذي كان يمضي عقوبة سجن لأربع سنوات لقبوله رشى بملايين الدولارات ضمن سلسلة فضائح فيفا. وكان مقرراً أن يخرج مارين من السجن في 9 ديسمبر المقبل، بحسب مكتب السجون الفيدرالي الأمريكي.

لكن بعد طلب من محامي مارين، منحته تشن إفراجاً رحيماً لأسباب من بينها تقدمه في السن، صحته المتدهورة بشكل كبير، ارتفاع خطر حدوث عواقب صحية وخيمة بسبب التفشي الراهن لفيروس كوفيد-19، وضعه كمجرم غير عنيف وخدمة 80% من عقوبته الأصلية.

وأوقف عضو الاتحاد الدولي مارين في إبريل 2019 مدى الحياة، إثر سجنه في ألينووي بولاية بنسلفانيا بعد أن دانه القضاء الأمريكي بالفساد.