«يويفا» يبحث جدول المسابقات مع الاتحادات الوطنية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» أنه سيعقد اليوم الأربعاء، اجتماعاً عبر تقنية الاتصال بالفيديو مع ممثلي الاتحادات الوطنية ال55، للبحث في إعادة جدولة محتملة لمسابقاته التي علّقت بسبب فيروس كورونا المستجد.

ومن المتوقع أن يعرض «يويفا» في هذا الاجتماع، التقدم الذي تحققه مجموعتا عمل تم تشكيلهما قبل نحو أسبوعين، للبحث في مصير مسابقتي الأندية دوري الأبطال و«يوروبا ليغ»، إضافة إلى مباريات المنتخبات الوطنية على مستوى القارة العجوز.

Advertisements

وقرر «يويفا» في 17 مارس تأجيل موعد نهائيات كأس أوروبا الذي كان مقرراً في صيف العام الحالي إلى صيف العام 2021، وعلّق مسابقتي الأندية وكل مباريات المنتخبات الوطنية، في ظل تفشي «كوفيد-19» .

وأوضح الاتحاد القاري في بيانين اجتماع الأربعاء سيبحث في التطورات على امتداد كل مسابقات الاتحاد للمنتخبات الوطنية والأندية، إضافة إلى مناقشة التقدم المحقق على مستويي الاتحاد الدولي لكرة القدم وأوروبا في مسائل مثل عقود اللاعبين ونظام الانتقالات.

وحذر تشيفيرين في نهاية الأسبوع من خطر ضياع الموسم بالكامل في حال عدم التمكن من معاودة المباريات بحلول نهاية يونيو.