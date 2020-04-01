توقعات كبيرة بعدم استئناف الدوري الإيطالي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رئيسا فيورنتينا وتورينو في مقابلتين منفصلتين أمس الأول الاثنين إنهما يعتقدان أن دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لن يستكمل على الأرجح بسبب تفشي فيروس كورونا.

وفرضت إيطاليا إجراءات العزل العام لمدة ثلاثة أسابيع وتوقف الدوري الإيطالي مثل بقية منافسات كرة القدم حول العالم ولا توجد أي إشارة على موعد استئناف النشاط. وأبلغ روكو كومسيو مالك فيورنتينا شبكة راي الرسمية في مقابلة إذاعية: دعونا نفكر أولا في صحة وسلامة الناس . سنرى مدى إمكانية العودة إلى التدريبات لكن يوجد احتمال كبير لعدم اكتمال البطولة.

وقال نظيره في نادي تورينو أوربانو كايرو إنه حتى لو استأنفت الفرق التدريبات في مايو فانه لن يكون هناك متسع من الوقت لاستكمال المسابقة. وهذا يعني استئناف التدريبات في نهاية مايو وبعدها استئناف المباريات في نهاية يونيو واللعب في يوليو وأغسطس. وبعدها سيحصل الجميع على راحة لمدة شهر إضافة إلى شهر آخر للتدريبات أنه سيناريو صعب التحقق.

ويتصدر يوفنتوس الترتيب برصيد 63 نقطة من 26 مباراة متفوقاً بنقطة واحدة على لاتسيو وبتسع نقاط على إنتر ميلان الذي لعب 25 مباراة.