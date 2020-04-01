تمديد موسم لاعبات التنس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال اتحاد لاعبات التنس المحترفات أمس الثلاثاء إنه يعمل على زيادة أرباح اللاعبات عند استئناف النشاط ومناقشة تمديد موسم 2020 في ظل معاناة لاعبات التصنيفات الأدنى من توقف الموسم جراء جائحة فيروس كورونا.

وتوقف موسم التنس في مطلع مارس الماضي بسبب انتشار الفيروس لتصبح اللاعبات صاحبات التصنيفات الأدنى بدون أي فرصة لكسب ما يكفي حياتهن اليومية.

وقال الاتحاد في بيان: اتحاد لاعبات التنس المحترفات يعمل بجدية مع بطولات الاتحاد لزيادة قيمة الجوائز المالية عندما يستأنف النشاط مع دراسة تمديد الموسم الحالي البالغ 44 أسبوعاً حتى تكون هناك إمكانية لإقامة المزيد من البطولات.

وعلق اتحاد اللاعبين المحترفين وكذلك اتحاد اللاعبات كافة البطولات حتى 7 يونيو المقبل بعد بدء إغلاق دول حدودها من أجل احتواء تفشي الفيروس

وينتهي موسم السيدات بالبطولة الختامية التي تقام بين الأول والثامن من نوفمبر المقبل قبل بدء فترة توقف لمدة عشرة أسابيع لحين بدء الموسم الجديد.