شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر : لا أعرف كارتيرون شخصيا وهذا سبب تراجع مستوى الشحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي ، انه لا تجمعه أي علاقة شخصية بالفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك، فلم تجمعهما من قبل أي مصادفة او علاقة زمالة في الملعب او خارجه.

وأضاف فايلر في حديثه لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت ، انه التقي مع كارتيرون مرة واحدة في الملعب، ولاحظ انه شخص منظم ودقيق وهو مدرب محترم ويحقق النجاحات مع فريقه .

و قال السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي ، أن حسين الشحات لاعب الأهلي لا يعاني من تراجع في المستوي الفني ولكنه يمر بظروف وضغوط نفسية صعبة جعلت مستواه يتراجع قليلا.

وأضاف فايلر انه يثق في قدرة حسين الشحات علي العودة لمستواه مرة اخري وعبور الازمة فهو لاعب مميز فنيا ويمتلك شخصية البطل.

وعن بقاء رمضان صبحي صانع العاب الفريق مع الأهلي للموسم المقبل، قال فايلر : علي المستوي الفني اتمني بقاء رمضان صبحي ولكن هناك أمور اخري لا اتدخل فيها مثل الأمور المالية والتعاقدية.

Advertisements

وكشف فايلر ان الفريق لا يضم بديل لرمضان صبحي حاليا ولكنه لا يفكر في التعاقد مع البديل خاصة انه لا يعلم مصير رمضان صبحي من البقاء او الرحيل.

وقال فايلر ان حسين الشحات ورمضان صبحي ومحمود كهربا صفقات كبيرة وأسماء كبيرة داخل الأهلي والجماهير تنتظر منها الكثير، وأضاف فايلر ان إصابة رمضان صبحي اثرت علي الفريق ولكن تم توفير البديل ونجح الأهلي في تحقيق الفوز في مباريات كثيرة بدون رمضان صبحي، وكشف فايلر ان الثلاثي يقع عليهم الكثير من أحلام الجماهير وعليهم تحمل ذلك لانهم من اللاعبين الكبار

وتعرض قناة اون تايم سبورت اليوم الجزء الثاني من حلقة ملعب اون تايم الخاصة والتي يستضيف فيها الاعلاميان احمد شوبير وسيف زاهر ، السويسري رينيه فايلر المدير الفني لفريق الأهلي.

تحدث فايلر في الجزء الأول من البرنامج والذي أذيع امس علي قناة اون تايم سبورت ، علي كل من حسام عاشور وشريف اكرامي واحداث مباراة السوبر ومحمود كهربا ومصطفي شوبير.

كما أزاحت تصريحات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي في الظهور الأول بالإعلام المصري، حالة الغموض وعدم الوضح في حياة المدرب السويسري وطبيعة تفكيره بشأن اتخاذ القرارات الفنية وموقفه من كل اللاعبين في صفوف الفريق الأحمر سواء الحاليين أو المعارين أو اللاعبين الذي تم الاستققرار على عدم تجديد عقدهم.