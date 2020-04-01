شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد : لن أخوض الانتخابات القادمة واللوائح عامله زي الدولاب المترتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد مجاهد عضو مجلس الجبلاية السابق، أن المكانة التى اكتسبها في العمل الإداري لا ترتبط بوجوده داخل اتحاد الكرة من عدمه، موضحا أن التأثير يكون بفضل اجتهاد الشخص وليس منصبه.

وأضاف مجاهد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق، عبر فضائية أون سبورت 2، اليوم الثلاثاء، أنه لن يكون موجودا في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، لكنه سيعمل أن يكون ضمن المتواجدين في الانتخابات التى تعقد في 2024.

وكشف مجاهد أن علمه باللوائح جاء نتيجة اطلاعه على كل تفاصيل اللوائح المنظمة للاتحاد الدولي لكرة القدم، وليس معرفته فقط بشئون اللاعبين قائلا: "اللوائح عامله زي الدولاب المترتب، وأنا دولابي مترتب، لذلك لدي إجابة على أي معضلة لائحية".

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وانتهت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري من إعداد لائحة النظام الأساسي للجبلاية، والتي سيتم عرضها على الجمعية العمومية تمهيدًا لاعتمادها قبل إجراء الانتخابات المقبلة.

وجاءت أبرز ملامح البنود الجديدة في اللائحة، أن يتكون مجلس إدارة اتحاد الكرة من تسعة أعضاء، هم الرئيس ونائب له، بالإضافة إلى خمسة أعضاء من الرجال وثنائي نسائي، كما تنص اللائحة على إجراء الانتخاب المباشر على مقعد رئيس الاتحاد، على أن يُجرى التصويت على مقعد النائب أيضًا خلال الانتخابات، حيث لن يكون اختياره من جانب أعضاء المجلس بعد اعتماد أسماءهم كما في السابق.

وتنص اللائحة على وجود بند الثمان سنوات في منصب رئيس الاتحاد فقط، كما لن يتم تطبيقه على نائب الرئيس أو أيًا من أعضاء مجلس الإدارة، وجاء الحد الأدنى للترشح لمنصب رئيس اتحاد الكرة ليصبح 40 عامًا، بينما تم تحديد سن الـ30 كحد أدنى لترشح الأعضاء، على ألا يزيد الحد الأقصى عن 70 عام في كل الحالات.