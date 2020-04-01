شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الأهلي يكشف التفوق في الاختبارات ضد يوسف الشريف وأحمد السعدني والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أمير عبدالحميد حارس مرمى النادي الأهلي سابقا، أن النادي الأهلي لا يحتاج للتعاقد مع حراس مرمى بعد رحيل شريف إكرامي عن الفريق بنهاية الموسم الحالي .
وأضاف أمير عبدالحميد،"علشان خاطر الأهلي لازم نتعب، ودخلت الاختبارات في الأهلي مع الفنانين يوسف الشريف وأحمد السعدني"، متابعاً "تم اختياري من وسط 500 حارس في الأهلي، كنا حراس كثيرة للغاية وكان هناك أكثر من موهبة ولكن بفضل الله نجحت في لفت انتباره المدربين ليتم اختياري من بين المئات"، وكشف أمير عبدالحميد ، عن الخطوة المقبلة له ستكون الاتجاه إلى العمل في مجال التدريب.
ووافق مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب على رحيل شريف إكرامي عن القلعة الحمراء، مع توجيه الشكر له على ما قدمه للفريق خلال 25عاما.
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