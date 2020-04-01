شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يعلن أستمرار غلق النادى ويبحث عن موارد لمواجهه الظروف الطارئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس ادارة نادي سموحة إستمرار غلق المقر الرئيسي بسموحة وفرع النادي ببرج العرب الجديدة وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهه تفشي فيروس كورونا المستجد ( كوفيد ١٩) ، كما قرر المجلس تقديم دراسة عن كيفية تنمية موارد النادي لمواجهه الظروف الطارئة الاستثنائية الحالية وخاصة بعد تعليق النشاط الرياضي الي يوم 15 أبريل .

وتمنى فرج عامر رئيس نادي سموحة استكمال بطولة الدوري لهذا الموسم رغم أنه يري صعوبة كبيرة لأنه لابد أن يبدأ الموسم المقبل مبكراً بعد تأجيل أولبمياد طوكيو إلي صيف 2021 ، وقال فرج عامر في تصريحات إذاعية ، : " في حال عدم إستكمال الدوري أرى أنه من المنطقي أن نسير بالترتيب الحالي ويتم منح الأهلي لقب المسابقة". وأشار رئيس سموحة ، إلي أن حمادة صدقي المدير الفني للفريق طلب من مخطط الأحمال الأجنبي تجهيز اللاعبين بمجموعة من التمارين المنزلية ومتابعة تنفيذها عبر الفيديو بجانب وضع عقوبات قاسية حال زيادة وزن أي لاعب.

وأضاف رئيس نادي سموحة ، أن ناديه ملتزم بسداد عقود لاعبيه كاملة، مؤكدا أنه لن يجبر أحدهم على تخفيض عقودهم لأن العقد شريعة المتعاقدين، وتوقع فرج عامر ظهور مبادرات قريباً من لاعبي الدوري المصري بتخفيض عقودهم في ظل الأزمة الحالية بسبب فيروس كورونا ، مؤكداً أن الحالة الوحيدة التي سيقوم بها بتخفيض العقود هو صدور قرار رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا".